В "ЛНР" развернулось масштабное производство фальсифицированного алкоголя низкого качества, который незаконно поставляют в Евросоюз через Беларусь и Россию.

По данным издания "Белорусский партизан", ФСБ РФ не только в курсе, но и курирует контрабанду фальсификата.

"Подозревают, что в Беларуси эти поставки тоже имеют своих покровителей среди правоохранительных, таможенных и пограничных органов. Но проследим путь контрабанды от самого Луганска до конечного потребителя", – рассказали в издании.

Уточняется, что в оккупированном Луганске продукция предприятия "ЛугаНова" отправляется на грузовиках через украинско-российскую границу в Смоленск. Там товар оформляется как продукт российского производства и получает соответствующий сертификат.

ФСБ Комсомольская правда

А в России фальсификат продают китайской фирме-посреднику "CRYSTAL-C Investment Limited". Однако его отправляют не в Китай, а через Беларусь в Литву на логистический склад в Тракай, откуда контрабанда попадает на склады офшорной компании "LARKDALE CONSTRUCTION LLP".

В свою очередь, из Литвы контрафакт отправляется в Великобританию, где реализуется розничными партиями через местных бизнесменов Нила Смита и Джонатана Вейла.

Контрабанда алкоголя KP.md

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Винницкой области полиция обнаружила у пенсионерки более тонны фальсифицированного алкоголя и принадлежности для приготовления и розлива.

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