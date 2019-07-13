Под Полтавой произошло масштабное смертельное ДТП: жуткий момент попал на видео

Вечером в субботу, 13 июля, под Полтавой на трассе вблизи села Бречковка Диканьского района произошло смертельное ДТП: один человек погиб, еще четверо получили травмы.
Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).
На записях видно, как Toyota идет на обгон, однако ударяется в ВАЗ. Выехавшее на встречку авто загорелось после столкновения и полностью выгорело.
Свидетели происшествия вызвали на место ДТП медиков, спасателей и полицию.
Как отметил отметил руководитель пресс-службы Полтавской областной полиции Юрий Сулаев на своей странице в Facebook, в аварии пострадали пятеро – четверо взрослых и 11-летний ребенок. Известно, что одна из травмированных женщин скончалась в больнице.
Момент столкновения:
ДТП пол Полтавой
"Підслухано у Полтаві", Facebook
ДТП пол Полтавой
"Підслухано у Полтаві", Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове "новая Зайцева" погибла, убегая с места ДТП. В сеть попали фото.
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