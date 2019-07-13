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Под Полтавой произошло масштабное смертельное ДТП: жуткий момент попал на видео

2.5т Читать материал на украинском

Вечером в субботу, 13 июля, под Полтавой на трассе вблизи села Бречковка Диканьского района произошло смертельное ДТП: один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

На записях видно, как Toyota идет на обгон, однако ударяется в ВАЗ. Выехавшее на встречку авто загорелось после столкновения и полностью выгорело.

Свидетели происшествия вызвали на место ДТП медиков, спасателей и полицию.

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Как отметил отметил руководитель пресс-службы Полтавской областной полиции Юрий Сулаев на своей странице в Facebook, в аварии пострадали пятеро – четверо взрослых и 11-летний ребенок. Известно, что одна из травмированных женщин скончалась в больнице.

Под Полтавой произошло масштабное смертельное ДТП: жуткий момент попал на видео

Момент столкновения:

ДТП пол Полтавой

ДТП пол Полтавой

"Підслухано у Полтаві", Facebook

ДТП пол Полтавой

ДТП пол Полтавой

"Підслухано у Полтаві", Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове "новая Зайцева" погибла, убегая с места ДТП. В сеть попали фото.

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Тема
Война на дорогах
Место
Украина Полтава
Тег
ДТП
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Сало Уронили
Сало Уронили
тупой баран.обгоняло
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