Под Одессой задержали крупную партию контрабандных сигарет. Правоохранители раскрыли схему, к реализации которой может быть причастен новоназначенный заместитель начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Украины Денис Пудрик.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

По информации нашего источника, сегодня в Одессу прибыл контейнер TCNU6615775, принадлежащий ООО "Софткей Траст". Согласно грузо-таможенной декларации в режиме IM40EE, в контейнере перевозились ткани. Хотя, как оказалось впоследствии, он был заполнен контрабандными сигаретами из Китая, спрятанными за тканью.

Из порта груз должен был отправиться на таможенный пост "Одесса-центральный" (ВМО №6). По дороге, как сообщает наш источник, планировалось произвести подмену груза: заменить сигареты тканью. Однако сделать этого злоумышленники не успели: по полученной ориентировке, сотрудники СБУ задержали контейнер.

Как сообщает наш источник, за ООО "Софткей Траст" стоит известный в Одессе контрабандист Влад Студинец (Галкин) – вторая фамилия принадлежит его бывшему тестю, прокурору Одесской области. Поговаривают, что сигареты Студинец провозил не без ведома новоназначенного заместителя начальника Одесской таможни Дениса Пудрика, у которого сегодня, 30 июня, был первый рабочий день на новом месте. Тем не менее, уверяет наш источник, он уже начал активно налаживать "связи" с бизнесменами вроде Студинца. Ведь без санкции от высшего руководства Одесской таможни никто и не подумал бы проворачивать такую схему.