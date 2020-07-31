Под Николаевом опекуны 10 лет держали мужчину на цепи

Под Николаевом опекуны 10 лет держали старика на цепи.

На Николаевщине полиция разоблачила супругов, посадивших на цепь пенсионера, над которым они взялись присматривать. Дедушку держали в таком состоянии около 10 лет.

Заявление об этом поступило в Еланецкое отделение полиции от председателя одного из сельских советов. Она рассказала, что увидела в соцсети ролик о таком жестоком отношении к пожилому человеку, сообщают "Факты".

"Правоохранители выяснили, что действительно 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла ухаживать супружеская пара, приковали железной цепью во дворе и держали на привязи", – говорится в сообщении.

Преступление квалифицировали как незаконное лишение свободы, за что уголовный кодекс предусматривает до 5 лет тюрьмы. Пожилого пленника освободили, а причины и другие обстоятельства случившегося выясняются.

При этом кореспондент OBOZREVATEL со своих источников узнал, что опекуны боялись, якобы дедушка убежит. Они говорили, мол, тот "странно себя ведет".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Луганщине 44-летнюю женщину подозревали в домашнем насилии над собственной несовершеннолетней дочерью. Она посадила девочку на цепь.