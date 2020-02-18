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18 февраля • обновлено в 19:38
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Под Луганском ликвидировали террориста "Призрака"

5.2т
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Во вторник, 18 февраля, в селе Березовское Луганской области погиб террорист Антон Коровин.

Об этом сообщил в своем Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"18.02.20 Коровин Антон сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. 14 МСБТерО "Призрак"", – написал военный.

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Под Луганском ликвидировали террориста "Призрака"

Под Луганском ликвидировали террориста "Призрака"

twitter.com/Shtirlitz53

Пособники оккупантов отметили, что террорист воевал на Донбассе с 2014 года. Недавно Коровину исполнилось 34 года. Погиб он "отражая атаку" в Луганской области.

Под Луганском ликвидировали террориста "Призрака"

Под Луганском ликвидировали террориста "Призрака"

twitter.com/Shtirlitz53

Как писал OBOZREVATEL ранее, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина Луганск
Тег
террористы "ДНР"
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Е.ба.нутый...
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Ворог повинен бути знищений:або МИ,або Вони.
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