Во вторник, 18 февраля, в селе Березовское Луганской области погиб террорист Антон Коровин.

Об этом сообщил в своем Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"18.02.20 Коровин Антон сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. 14 МСБТерО "Призрак"", – написал военный.

Под Луганском ликвидировали террориста "Призрака" twitter.com/Shtirlitz53

Пособники оккупантов отметили, что террорист воевал на Донбассе с 2014 года. Недавно Коровину исполнилось 34 года. Погиб он "отражая атаку" в Луганской области.

Под Луганском ликвидировали террориста "Призрака" twitter.com/Shtirlitz53

#200_бригада

17.02.20 Коровин Антон сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. 14 МСБТерО "Призрак".

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Как писал OBOZREVATEL ранее, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

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