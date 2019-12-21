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21 декабря • обновлено в 21:28
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Нашли полуживую в лесу: под Киевом работник избил хозяйку и угнал авто. Фото негодяя

8.9т
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В субботу, 21 декабря, в Макаровском районе под Киевом, возле села Мотыжин, охотники нашли тяжело избитую женщину, над которой поиздевался ее бывший работник.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции В Киевской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Правоохранителям удалось восстановить хронологию событий: 45-летняя киевлянка приехала в дачный дом на Макаровщине и вечером планировала возвращаться домой. Мужчина, который работал у них раньше по строительству, попросил у женщины поесть и подвезти его в столицу. Хозяйка угостила его и согласилась подбросить.

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Под Киевом работник избил хозяйку и угнал ее авто

Под Киевом работник избил хозяйку и угнал ее авто

Нацполиция

Как только они сели в автомобиль, мужчина набросился на женщину, жестоко избил и полуживую выбросил в лесу. После чего сел за руль "Акура" и исчез в неизвестном направлении.

Для поимки преступника правоохранители ввели оперативный план "Перехват". Нападавшего задержали на одной из проселочных дорог области. После того как полицейские предупредили о возможном применении оружия, мужчина остановил машину.

По факту преступления открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Под Киевом работник избил хозяйку и угнал ее авто

Под Киевом работник избил хозяйку и угнал ее авто

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неизвестный жестоко избил 63-летнюю женщину.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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