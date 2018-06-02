Под Киевом поймали пьяного водителя скорой помощи

В Вишневом Киевской области сотрудники полиции задержали на стадионе пьяного водителя автомобиля "скорой помощи".

Во время охраны порядка бойцы Департамента охраны заметили неадекватное поведение водителя "скорой", сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Киев Оперативный

Когда силовики пошли в сторону медицинского автомобиля, водитель безуспешно попытался уехать.

Киев Оперативный

"Вначале, он сбил столбики, чуть не зацепил людей (повезло, что вовремя успели отпрыгнуть), после чего был остановлен. С криками и матами бросился в драку и был задержан до приезда полиции", - говорится в сообщении.

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Было установлено, что водитель "скорой" находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, он разбил служебный автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве орудуют мошенники, приезжающие на авто, похожем на машину "скорой помощи".