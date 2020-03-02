В Киево-Святошинском районе 14-летний парень набросился с ножом и топором на свою тетю и родного четырехлетнего брата.

Пострадавшие находятся в реанимации. Подросток задержан, ему объявлено о подозрении, сообщается на сайте полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

По данным правоохранителей, парень проживал вместе с родственниками отдельно от матери-киевлянки, поскольку посещал учебное заведение неподалеку. В воскресенье, 1 марта, между родственниками произошла ссора. Во время нее подросток взял кухонный нож и ударил свою тетю в грудь.

"Женщина начала обороняться и выхватила нож, но племянник взял на кухне еще один нож и топор. Пострадавшая выбежала из дома и начала звонить сестре, но школьник выбил топором из ее рук телефон и снова начал наносить удары. Позднее злоумышленник переключился на 4-летнего брата, которому нанес множественные ножевые ранения. В это время домой вернулась мать обидчика, которой родственница успела сообщить о преступлении. Парень пытался ударить ножом и родную мать, а затем сбежал в неизвестном направлении", – уточнили в полиции.

Полиция установила местонахождения нападавшего и задержала его. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Пострадавшие находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление), п.1 п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Пострадавшие в реанимации в стабильно тяжелом состоянии kv.npu.gov.ua

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