Главная Новости
2 марта • обновлено в 23:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Под Киевом подросток с топором и ножом накинулся на тетю и 4-летнего брата. Фото

7.5т
Читать материал на украинском

В Киево-Святошинском районе 14-летний парень набросился с ножом и топором на свою тетю и родного четырехлетнего брата.

Пострадавшие находятся в реанимации. Подросток задержан, ему объявлено о подозрении, сообщается на сайте полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

По данным правоохранителей, парень проживал вместе с родственниками отдельно от матери-киевлянки, поскольку посещал учебное заведение неподалеку. В воскресенье, 1 марта, между родственниками произошла ссора. Во время нее подросток взял кухонный нож и ударил свою тетю в грудь.

"Женщина начала обороняться и выхватила нож, но племянник взял на кухне еще один нож и топор. Пострадавшая выбежала из дома и начала звонить сестре, но школьник выбил топором из ее рук телефон и снова начал наносить удары. Позднее злоумышленник переключился на 4-летнего брата, которому нанес множественные ножевые ранения. В это время домой вернулась мать обидчика, которой родственница успела сообщить о преступлении. Парень пытался ударить ножом и родную мать, а затем сбежал в неизвестном направлении", – уточнили в полиции.

Полиция установила местонахождения нападавшего и задержала его. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Пострадавшие находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление), п.1 п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Пострадавшие в реанимации в стабильно тяжелом состоянии

Пострадавшие в реанимации в стабильно тяжелом состоянии

kv.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мурманской области России школьник жестоко избил, пытался задушить, а затем закопал в снег 11-летнего мальчика.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
40
2
Смешно
0
Интересно
42
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
По факту юный дегенерат уже прошёл тест для дальнейшей службы в добробатах..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги