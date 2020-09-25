Под Харьковом разбился самолет. СМИ сообщают о 5 погибших курсантах. Первые видео
В пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – упал самолет.
Издание "Депо" со ссылкой на источник пишет, что во время учебных полетов упал самолет АН-26. На борту были курсанты Харьковского университета Воздушных Сил, которые осуществляли учебный полет.
"Он далеко от аэродрома, возле трассы (Ростовская трасса – Ред.)", – говорится в сообщении.
По предварительным данным погибли пять человек.
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