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Под Харьковом нашли труп зверски убитого бойца ВСУ

1.8тЧитать материал на украинском

В Чугуеве Харьковской области жестоко убили военнослужащего контрактной службы Вооруженных сил Украины.

Тело солдата 1992 года рождения со следами насильственной смерти нашли в лесополосе вблизи военной части, в которой он служил, передает УНН со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что на теле военного обнаружили множественные колото-резаные рані. По предварительной информации, смерть бойца наступила более месяца назад.

Новости
"Перерезали горло под наркотиками": как сослуживцы убили военного на Харьковщине

ВСУ

ВСУ

Без Табу

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство). Обстоятельства и круг подозреваемых устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля на территории военной части в Лозовой на Харьковщине нашли тело контрактника, проходившего службу в батальоне "Донбасс Украина". Ему перерезали горло.

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Место
Украина
Тег
ВСУ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Награда нашла своего хероя. И так будет с каждым!
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