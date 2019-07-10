Под Харьковом налетчик устроил жесткий "автобоулинг": фото и видео ДТП

В Харьковской области произошла жесткая авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, "автобоулинг" устроил мужчина, совершивший перед этим разбой.

Как сообщили в группе "ХС. Харьков", ДТП случилось 10 июля на Белгородском шоссе. По словам очевидцев, какой-то неадекват попытался угнать авто, приставив нож к горлу таксиста, и на скорости ударил три машины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Отмечается, что одну из легковушек в результате удара "намотало" на металлическую электроопору. О пострадавших неизвестно.

ДТП под Харьковом

В результате происшествия были разбиты несколько авто

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области легковой автомобиль, в котором находилась семья с детьми, влетел в отбойник. В результате погибла одна из 9-летних девочек-двойняшек.

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