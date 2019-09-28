Под Черниговом полицейские попали в ДТП: есть пострадавшие

В городе Нежин (Черниговская область) мотоциклист с пассажиром врезался в патрульный автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в результате водитель мотоцикла попал в реанимацию, медики оценивают его состояние как тяжелое.

"Во время несения службы между шестой и седьмой вечера автомобиль группы реагирования патрульной полиции вернул с улицы Широкомагерской на Таращанскую. За поворотом водитель автомобиля почти сразу увидел, как навстречу прямо посреди дороги едет мопед с водителем и пассажиром. Полицейское авто остановилось, приняв вправо, но водитель мопеда в этот момент выехал с середины дороги на встречную полосу и врезался в переднее левое крыло полицейского автомобиля", - написано в сообщении.

ДТП в Нежине cn.npu.gov.ua

ДТП в Нежине cn.npu.gov.ua

Пассажир мопеда получил незначительные травмы и был сильно пьян. Пока полиция с медиками оказывали помощь водителю, пассажир сам покинул место ДТП.

Оба мужчины были без шлемов. Во время осмотра мопеда в бардачке под сиденьем вместе с документами на транспортное средство, полисом и удостоверением водителя был найден пакет с едой и бутылками с остатками алкоголя.

ДТП в Нежине cn.npu.gov.ua

ДТП в Нежине cn.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области 26 сентября сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

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