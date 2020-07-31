Под Черниговом мужчина взорвал гранату во время отдыха: есть погибшие и пострадавший

В Бобровицком районе Черниговской области ночью 30 июля местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха в компании.

В результате взрыва погибли три человека, еще один пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщил глава Черниговской областной администрации Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.

"Трагическая весть из Бобровицкого района. Около часа назад на 103 поступил вызов из села Новый Быков Бобровицкого района. По предварительной информации, местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован", – написал Прокопенко.

Он отметил, что на месте происшествия работали следователи Национальной полиции.

На Черниговщине произошел взрыв Андрей Прокопенко в Facebook

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