Под Черниговом мать повесилась рядом с мертвыми детьми

На Черниговщине в пгт Талалаевка 30 октября обнаружили трупы двоих маленьких детей и их матери. На телах малышей видимых следов насилия нет, а женщина закончила жизнь самоубийством.

Как сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области, одному из погибших было два года, второму — шесть. Все тела были найдены в доме, в котором и проживала семья.

"Признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых повреждений у детей не обнаружено", — отметили правоохранители.

Напомним, что 28 октября киевлянка утопила двоих своих малолетних детей в озере. После этого она якобы пыталась совершить самоубийство, но не смогла. Причина ее поступка выясняется, но полиции женщина заявила, что для ее сына и дочери "так будет лучше".

Как писал OBOZREVATEL, после убийства женщина из столицы пешком дошла до Черниговской области. Там ее нашел бывший муж и отец погибших детей, после чего доставил в полицию.