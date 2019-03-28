Почти 100 фигурантов: Луценко раскрыл скандальные детали по делу Курченко

В ГПУ раскрыли суть обвинений 98 фигурантам дела беглого олигарха Сергея Курченко, которому инкриминируют участие в преступной организации бывшего президента Виктора Януковича.

Детали сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, отмывание денег для Януковича стало возможным благодаря множественным особо тяжким преступлениям.

Сергей Курченко The Insider

Виктор Янукович Hyser

Так, в их числе генпрокурор назвал:

завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, принадлежащим ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча" , в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики ), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ГК "Газ Украины "НАК" Нафтогаз Украины", должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем нанесен указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2196 176418,64 гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;

завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах – денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в сумме 449 млн. 963 тыс. 820 грн, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

законченное покушение на завладение путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими ОАО "НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 5 млрд 100 млн 036 тыс. 180 грн;

завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом – денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 396 148,99 грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ОАО "Реал Банк" с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ОАО "Реал Банк" в особо крупных размерах на общую сумму 4707267 476,52 грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко С.В. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом – денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 865 879 925,97 грн путем противоправного предоставления ПАО "Брокбизнесбанк" межбанковских кредитов в пользу ОАО "Реал Банк" и незаконного размещения ПАО "Брокбизнесбанк" средств на корреспондентском счете в ПАО "Реал Банк", с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом – денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 1436723153 грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением чужим имуществом – денежными средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502 311 170, 64 грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг – облигаций Государственного ипотечного учреждения с ОАО АБ "Укргазбанк" и Государственным ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом – денежными средствами ОАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2069194000 грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ОАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

фиктивное предпринимательство, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенное повторно.

Рассказал Луценко подробности и о других подозреваемых по делу Курченко. В числе 98 подозреваемых много чиновников (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний).

Юрий Луценко Прямий

Отмечается, что в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу.

По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Касательно 15 человек продолжаются судебные разбирательства.

Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн, общая сумма возмещенных убытков составляет более 1,5 млрд долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курченко сбежал из Украины следом за экс-президентом Украины Виктором Януковичем, который был обвинен в госизмене.

В декабре 2017 года Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества Курченко.

ГПУ получила разрешение на досудебное расследование, а также объявила о подозрении Курченко.

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