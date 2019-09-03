Почти санаторий: осужденную за кровавое ДТП Зайцеву этапировали в "облегченную" тюрьму. Фоторепортаж

Приговоренная к 10 годам заключения по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Алена Зайцева будет отбывать наказание в исправительном центре на территории Днепропетровской области.
Как сообщила "МедиаПорту" пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2 сентября.
Зайцеву этапировали в Покров
По данным сайта Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний, этот исправительный центр открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы, с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности или за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву этапировали в Покров
kvs.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017, на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
Во вторник, 26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялось рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
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