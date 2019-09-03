Почти санаторий: осужденную за кровавое ДТП Зайцеву этапировали в "облегченную" тюрьму. Фоторепортаж

Приговоренная к 10 годам заключения по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Алена Зайцева будет отбывать наказание в исправительном центре на территории Днепропетровской области.

Как сообщила "МедиаПорту" пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2 сентября.

Зайцеву этапировали в Покров

По данным сайта Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний, этот исправительный центр открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы, с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности или за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву этапировали в Покров kvs.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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