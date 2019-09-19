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19 сентября • обновлено в 12:43
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Почти 50 гектаров! В Крыму вспыхнул масштабный пожар

1.7т Читать материал на украинском

По состоянию на 19 сентября, в аннексированном Россией Крыму пожар, разгоревшийся под Феодосией днем ранее, распространился на площадь 45 гектаров.

Вспыхнула сухая трава, сообщила пресс-служба так навиваемого Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Пожар удалось локализовать и не допустить перехода огня на дачные массивы. Для тушения огня привлекли более 100 спасателей и 28 единиц техники.

В Крыму вспыхнул масштабный пожар

В Крыму вспыхнул масштабный пожар

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Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму в среду, 18 сентября, пожар охватил десятки километров сухой травы.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Радость то какая. У соседа мощно забор горит.
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