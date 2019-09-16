Почти 20 пострадавших: на Одесщине столкнулись две маршрутки

На Одесщине произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В селе Шабо Белгород-Днестровского района столкнулись два маршрутных автобуса.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 19 человек, написала пресс-служба Белгород-Днестровского отдела полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Людей с телесными повреждениями доставили в больницу. А количество пострадавших еще будет уточняться.

На Одесщине произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области

Так, водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другой маршруткой.

Обстоятельства ДТП будут установлены, будет решаться вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В селе Шабо Белгород-Днестровского района столкнулись два маршрутных автобуса Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Елизаветовка Днепропетровской области 31 августа столкнулись грузовик и рейсовая маршрутка "Днепр-Каменское". В результате ДТП пострадали 10 человек. Водителя маршрутки вырезали с помощью гидравлического инструмента.

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