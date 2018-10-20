Кремль, в ситуации начавшегося политического кризиса в РФ, беспокоит наличие у её населения валюты и оружия. Поэтому и то, и другое отберут, но не у всех.

В октябре тема дедолларизации так прочно поселилась в СМИ и в умах россиян, что правительство было вынуждено успокаивать население: запрета на обращение доллара и другой валюты в РФ не будет. Врут, как обычно. Собственно, вся дедолларизация – это пока лишь броские фразы политиков с призывом избавиться от такой пакости как доллар и невнятные бормотания финансистов и технократов из правительства, которые не знаю, как это сделать. Торговать на рубли можно только с Венесуэлой, где гиперинфляция и виртуальные деньги, из-за чего в ней и рубль – валюта.

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Можно ещё с Зимбабве, но не понятно, – чем и зачем. Осенью 2017 г. договорились с Турцией торговать на рубли и лиры, но с весны 2018 г. лира ушла в крутое пике и не понятно, как она себя дальше поведёт. Юань медленно и честно опускается, компартия против этого не возражает, а американо-китайская военно-экономическая риторика не придает оптимизма. Остается Иран, но ему самому нужны доллары, а не рубли, курс которых "держат", подобно тому, как Янукович два года "морозил" гривну. Потом она прогнозируемого "грохнулась", чему помогли война и обвал осенью 2014 г. рубля в два раза. Падающий рубль тогда потащил вниз все связанные с ними валюты – Украины, Азербайджана, Казахстана, Беларуси и Молдовы. В результате не только Валерия Гонтарева в Украине, но и всё СНГ стало по мере сил дистанцироваться от рубля.

Финансовый аналитик Степан Демура весь 2016 г. делал прогнозы на падение рубля в 2017 г., которые не сбылись, так как он не учитывал административную составляющую в курсе рубля, а та – непредсказуема. Центробанк РФ стал с 2017 г. "замораживать" рубль и тот медленно "деревенеет", повторяя судьбу рубля СССР. У Центробанка есть пару вариантов, но похоже, что вся дедолларизация сведется сначала к изъятию долларов у населения, а затем и к его запрету в РФ по советской схеме. Других её реальных вариантов просто нет, если, конечно, разговоры о дедолларизации не останутся только разговорами.

Очень вероятно, что в РФ скоро вернется призыв "Граждане, сдавайте валюту!", а для закрепления за собой Крыма и отъема у россиян оружия Кремль устроил бойню в Керчи.

Кремлевские СМИ, например, газета "Взгляд", с нескрываемым чувством глубокого удовлетворения уже отметили, что в заявлении МИД Великобритании о соболезновании Крым не назван территорией, оккупированной РФ. Это великое достижение российской дипломатии. Цена его и глубокого удовлетворения Кремля – 21 погибший и порядка 50 раненных и покалеченных. Призывы и заявления о необходимости ужесточить контроль за продажей оружия в РФ, или вовсе её запретить, тоже уже посыпались, что было вполне прогнозируемо. Внимание к Крыму прогнозируемо тоже удалось привлечь. Не сложно было спрогнозировать и то, что одни страны в заявлениях о соболезновании толерантно обойдут в такой ситуации тему "чей Крым", как сделал МИД Великобритании, а другие направят соболезнования Москве, что можно будет трактовать как фактическое признание оккупации Крыма.

Если для организации общественного мнения в РФ в пользу запрета в ней владения оружием можно было устроить бойню в любом городе, то для получения международного дипломатического эффекта "Крым – это Россия" нужен был теракт именно в Крыму. Из всего Крыма в Кремле выбрали именно Керчь, так как возле неё мост и пролив, закрыть который для прохождения иностранных судов и объявить Азовское море внутренним море РФ, кремлевским хочется давно. В 8 часов утра 18 октября, на следующий день после теракта, Лавров между делом заявил в интервью для трех ведущих французских СМИ, что Украина собирается пригласить корабли НАТО для участия в учениях в Азовском море, но мы этого не позволим. По факту Москва никак не может помешать кораблям НАТО пройти на учения в Азовское море, разве что вступив с ними в боевое столкновение, что исключено. Но может закрыть Керченский пролив для всех судов, сославшись на теракты. Не случайно, что 17 октября в день теракта охрану Керченского моста привели в повышенную боеготовность так, будто несчастный Владислав Росляков собрался снести его опоры из своего дробовика.

Кремлю для получения дипломатического эффекта "Крым – это Россия" версия про украинских диверсантов в колледже Керчи была абсолютно противопоказана, так как она ставит вопрос об оккупации Крыма. Поэтому Путин её сразу отверг в своём заявлении и утвердил официальную версию об убийце-одиночке с параллелями в учебных заведениях США. Вдобавок, это оскорбительно для всего коллектива силовиков РФ, проморгавших "бандеровцев" в Керчи. За такой "прокол" Шойгу должен был бы уйти в отставку. По этим причинам всем дежурным рашистам и украинофобам, включая безумного Франца Клинцевича, удаленного в феврале 2018 г. из Совета Безопасности РФ за чрезмерную ненависть к Украине, вежливо дали команду заткнуться и не кричать об "укрофашистах". Не надо портить "тонкую" игру Лаврову.

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Сама версия об убийце-одиночке в Керчи сшита такими "белыми нитками", что верить в неё могут только совсем отмороженные "свидетели Путина". Есть показания свидетелей теракта, что нападавших было несколько, масштабы убийства и разрушений многократно выше технических возможностей одного Рослякова, или его надо признать реинкарнацией Рембо, а заодно Гераклом и Человеком Невидимкой, который прошел по Керчи с ружьем, увешанный патронами, килограммами взрывчатки, бутылками с "коктейлем Молотова", а из карманов у него торчали взрывпакеты и 10 самодельных зажигательных устройств, но никто не обратил на него внимания. Даже вахтерша при входе в колледж, как будто в Керчи сейчас так ходят все. Всё это очень похоже на теракт в питерском метро 2017 г., когда "террорист" Акбаржон Джалилов без крика "Аллах акбар!" скромно взорвал свой рюкзачок на перегоне в полупустом вагоне. В самом деле, не звери же "чекисты", чтобы совсем развязно "мочить" окружающих, даже если у них по плану сегодня теракт.

Сложно сказать, будет ли достаточно бойни в Керчи для отъема оружия у населения в РФ. Для ужесточения порядка его приобретения – да, для отъема охотничьих ружей – вряд ли. Поэтому возможны повторы стрельбы в учебных заведениях или какие-нибудь другие инциденты с оружие, тут всё будет зависеть от фантазии руководства ФСБ. Но с большой долей вероятности можно утверждать, что Керчь, и особенно мост, на ближайшее время станут чем-то вроде нового Бермудского треугольника, где будут происходить разные странные явления. Очень вероятно, что какой-нибудь лодочник с криком "Аллах акбар!" врежется в опору Керченского моста, чем даст повод прекратить свободное движение по проливу. "Слава Украине!" таким лодочникам кричать не рекомендуется, чтобы не давить на крымский "мозоль" РФ.

Утром 19 октября ТАСС уже сообщило: в Азовском море якобы упал учебно-боевой самолет Л-39, но оба пилота вроде живы и должны где-то плавать, поэтому все корабли призывают смотреть за поверхностью воды. Поисково-спасательные работы, как и теракт, – это тоже удобный повод закрыть или ограничить движение по проливу. Похоже, в районе Керченского пролива ещё будут пропадать самолёты и корабли РФ, и происходить разные чудеса.

Но есть две проблемы: дата учений Украина-НАТО в Азовском море не известна, а корабли НАТО могут постоять возле пролива и подождать, когда русским надоест чудить. Впрочем, у Кремля есть вариант, – полностью, а не частично, как сейчас, перегородить насыпью Керченский пролив. Можно ещё начать строить подводный туннель, проекты которого вроде уже есть. Ещё можно устроить высадку в Керчи автобусов и поездов с "бандеровцами" с моря, тех самых, которые в феврале-марте 2014 г. ехали в Крым целый месяц, но так до Перекопа и не доехали. Никто их так и не видел. Даже на сайте "Русской весны" их фотографий нет. Исчезли бесследно, – и теперь самое время этим призрачным автобусам выехать со дна Черного моря в Керчь или припарковаться у опор Керченского моста.