Активизация кораблей пограничных войск ФСБ РФ во внутренних водах Украины в Азовском море, незаконное задержание украинских морских судов и моряков, для России имеет тройное военно-политическое значение. Во-первых, преступные военно-политические задачи России заключаются в том, чтобы нанести максимально возможный ущерб экономике Украины. Российское руководство поставило задачу пограничным войскам ФСБ РФ, - максимально препятствовать прохождению украинских судов в акватории Азовского моря. Преступные задачи России заключаются в том, чтобы методом шантажа и угроз заблокировать украинские судна в порту Мариуполя, таким образом, разорвать морское транспортное сообщение между Мариуполем и Бердянском.

Такие действия российских пограничников не имеют ничего общего с морским правом, это откровенные преступления против граждан, собственности, и экономических интересов Украины. Цель России состоит в том, чтобы в Азовское море вообще не заплывали корабли под украинским флагом. Вышеуказанные факты вписываются в логику российской экономической войны против Украины. Таким уголовно наказуемым образом, российское руководство пытается нанести экономический и техногенный вред мариупольскому металлургическому комбинату и другим предприятиям, деятельность которых во многом обеспечивается благодаря морскому судоходству.

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Во-вторых, незаконное задержание украинских моряков, а по сути, взятие их в заложники под прикрытием юридических процедур, является шантажом с целью оказания давления на украинское общество и руководство. В борьбе с Украиной, российское руководство использует откровенно террористические методы запугивания и террора, специально для того, чтобы деморализовать, ослабить, а затем и уничтожить украинское государство. Это обычная распространенная практика российского террора.

В-третьих, Россия под прикрытием обеспечения безопасности так называемого крымского моста (безопасности которого ничего не угрожает), наращивает группировку военно-морских сил в Азовском море, где также проводятся военные учения.

Таким образом, Россия проводит военную подготовку к возможному военному удару на мариупольском направлении в случае дестабилизации в Украине общественно-политической обстановки в ходе президентских выборов 2019 года. Пока по ситуации с аннексией и оккупацией АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, между Украиной и Россией сохраняется статус-кво. Россия проиграла Украине Стокгольмский Арбитраж по газовому спору. Украинские спецслужбы раскрыли преступления по подготовке убийств 47 бывших российских журналистов и активистов, организованные через местных бандитов сотрудниками Главного управления Министерства обороны России. Поэтому у России больше не осталось серьезных возможностей по дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине, кроме как преступной блокировки украинских кораблей в Азовском море и введения новых экономических санкций в отношении украинских предпринимателей, производителей и товаров.