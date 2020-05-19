Луценко объяснил, почему убийцу-Гиркина не судили в Украине

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил в этом "отдельных народных депутатов".

В то же время в Украине уголовное производство против гражданина РФ так и не завершилось.

в 2014 году Игорь Гиркин недавно публично признал , что отдавал приказы об убийствах украинцев на Донбассе.

Так называемый министр обороны "ДНР" и военный комендант Донецка

В отсутствии в Украине судебного процесса над бывшим главарем "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым) якобы виноваты депутаты Верховной Рады, которые не поддержали механизм заочного правосудия.

Такое мнение высказал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook. Как отметил он, данный вопрос ставился на голосование в парламенте семь раз, однако голосов для принятия законопроекта так и не хватило.

"Дело о террористических преступлениях Гиркина в ходе агрессивной войны на Донбассе – давно завершено украинской военной прокуратурой. В январе 2019-го ему вручено подозрение.

Если бы у нас (как в Нидерландах) был механизм in absentia – заочного правосудия, – мы бы уже год демонстрировали всему миру преступления российского агрессора", – написал Луценко.

Игорь Гиркин (Стрелков) nv.ua

"Вот сухие факты, которыми я тщетно пытался достучаться до душ украинских парламентариев", – продолжил он, процитировав отчет о пытках украинцев на Донбассе:

"В городах Славянское и Горловка главари незаконных вооруженных формирований Гиркин И.И. и Безлер И.М. устроили настоящие "пытошные".

Так, с показаний потерпевшего Х., которого удерживали в различных местах г. Горловки, последний был свидетелем пытки пленных электрическим током, раскаленным электрическим паяльником, и тому подобное. Лица чеченской национальности каждый вечер строили пленных и каждого пятого расстреливали. Под угрозой расстрела пленных заставляли ходить по заминированному полю, в результате чего на минах погибло около 80 человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя других пленных за этим наблюдать. Под угрозой расстрела свидетеля Х. заставляли расчленять и закапывать тела замученных пленных в полиэтиленовых мешках.

Свидетель Б. показал, что был очевидцем того, как боевики под командованием Безлера И.М. расстреляли 36 пленных во дворе Горловского горотдела внутренних дел.

Также установлено зверские методы проведения Безлером И.М. допросов украинских пленных в помещениях Горловского отдела УБОП. Так, по указанию Безлера И.М. его боевики просверлили К. обе ноги, осуществили его кастрацию и сняли скальп с головы. От причиненных пыток К. погиб.

Такие зверские методы применялись и в других местах.

Например, во время незаконного содержания здания Луганской ОГА боевиками под общим руководством Грачева С.В. было замучено и повешено прокурора г. Свердловска Луганской области Реву А.А.".

Бывший генпрокурор также показал результаты седьмого голосования парламента о восстановлении заочного осуждения:

фракция БПП – "за" – 102, "против" – 0, "воздержался" – 3, "не голосовал" – 20, "отсутствует" – 10;

фракция НФ – "за" – 69, "против" – 0, "воздержался" – 0, "не голосовал" – 6, "отсутствует" – 5;

внефракционные – "за" – 12, "против" – 2, "воздержался" – 0, "не голосовал" – 19, "отсутствует" – 28;

фракция "Оппозиционный блок" – "за" – 0, "против" – 4, "воздержался" – 9, "не голосовал" – 18, "отсутствует" – 7;

фракция "Самопомощь" – "за" – 4, "против" – 0, "воздержался" – 13, "не голосовал" – 6, "отсутствует" – 2;

фракция "Возрождение" – "за" – 1, "против" – 0, "воздержался" – 0, "не голосовал" – 14, "отсутствует" – 9;

фракция "Радикальной партии Олега Ляшко" – "за" – 18, "против" – 0, "воздержался" – 0, "не голосовал" – 1, "отсутствует" – 2;

фракция "Батькивщина" – "за" – 4, "против" – 0, "воздержался" – 3, "не голосовал" – 4, "отсутствует" – 9;

фракция "Воля народа" – "за" – 2, "против" – 0, "воздержался" – 0, "не голосовал" – 9, "отсутствует" – 8.

Справка о завершении следствия по Гиркину и Безлеру в 2019 году facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

Как писал OBOZREVATEL, Игорь Гиркин признался в причастности к убийству в апреле 2014 года украинцев Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправко.

Он также заявил, что "Л/ДНР" прекратят свое существование, если Украина возьмет под свой контроль украинско-российский участок границы на Донбассе.

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