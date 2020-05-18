Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признался в причастности к убийству в апреле 2014 года украинцев Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправко.

Громкое заявление боевик сделал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. При этом Гиркин соврал, что мужчин якобы застрелили, а не пытали, передает издание "ГОРДОН".

Журналист спросил, отдавал ли экс-главарь "республики" приказы пытать и убить депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака за то, что он пытался снять флаги РФ и "ДНР" и установить украинский прапор на здании горсовета, а также 19-летнего студента КПИ Юрия Поправко и 25-летнего Юрия Дяковского.

Гиркин признался в убийствах украинцев на Донбассе Коллаж

"Естественно, Рыбак как человек, активно выступивший против "ополчения", в моих глазах был врагом. И его смерть, наверное, в какой-то степени тоже находится под моей ответственностью", – ответил Гиркин.

Он подтвердил, что лично отдал приказ расстрелять Поправко и Дяковского, добавив, что к убийствам причастны и другие наемники.

Как утверждает боевик, убитые украинцы якобы были членами "Правого сектора" и приехали в Славянск "в составе диверсионной группы".

"Двух поймали из пятерых. Да, эти люди были расстреляны по моему приказу. Живым им никто живот не вспарывал. Жалею ли, что их расстреляли? Нет, они были врагами", – сказал Гиркин.

Напомним, тела Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправко были найдены в реке Торец возле поселка Райгородок (Славянский район) в конце апреля 2014 года.

Владимир Рыбак ИА "Вчасно"

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что причина смерти украинцев – "комбинированная травма тела вследствие пыток с последующим утоплением еще живых потерпевших, которые находились без сознания".

Юрий Поправко Радіо Свобода

Юрий Дяковский gazeta.ua

Отметим, громкое интервью Дмитрия Гордона с бывшим главарем "ДНР", а также предыдущее – с "экс-прокурором" Крыма Натальей Поклонской – стало поводом для бурных обсуждений в сети.

Журналист пояснил, что эти материалы станут доказательствами в Гааге по делу об аннексии полуострова и развязывании войны на Донбассе. Кроме того, интервью были сделаны в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали архивное видео первых боев за Славянск, оккупированный террористом Игорем Гиркиным. Кадры были сняты в триплекс БТРа украинских защитников.

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