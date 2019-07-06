Почему дело Мосийчука замяли: Шокин расставил точки над "і"

Делу народного депутата Игоря Мосийчука не дали ход, хотя в его рамках можно было провести экспертизы и очные ставки.

Такое заявление сделал экс-генпрокурор Виктор Шокин в интервью "Стране". "История с Мосийчуком крайне простая. Были в реализации материалы СБУ, причем они занимались не его разработкой, как нардепа, а других людей. И в ходе проведения НСРД и оперативных мероприятий вышли на ситуацию с ним. Имели место неоднократные эпизоды взяток – на видео в Верховной Раде мы продемонстрировали только один из них. Это все правда, и там ни грамма нет фальсификации. Да, он брал взятки", – утверждает он.

При этом Шокин пояснил, почему решение о снятии неприкосновенности с нардепа признали незаконным.

Игорь Мосийчук "Гордон"

"Возникло две проблемы. Первая: когда я зачитал материалы, и показал фильм о совершенном правонарушении, то отдал представление о снятии неприкосновенности с Мосийчука в руки (на тот момент спикеру парламента, а сегодня – премьер-министру Владимиру – Ред.) Гройсману. Ожидал, что депутаты рассмотрят его по процедуре, дадут Мосийчуку слово, но вышло иначе – вопрос сходу поставили на голосование. Я был удивлен этому, ведь парламентский комитет даже не рассматривал ситуацию... Не знаю, почему и кем в президиуме парламента было принято решение о такой спешке, но именно это и послужило одной из причин процессуального характера, когда решение о снятии неприкосновенности с Мосийчука и признали незаконным. Де-юре, это правильно. Но есть и второй момент – а почему дело не пошло дальше?" – спросил он.

По словам Шокина, тогдашнее руководство ГПУ решило на этом остановиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября 2015 года депутаты Верховной Рады 262-я голосами проголосовали за снятие депутатской неприкосновености с нардепа от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука, а также за постановление генерального прокурора Виктора Шокина об аресте парламентария и открытия против него уголовного производства.

В этот же день нардепа "взял" спецназ прямо в здании парламента. Ему инкриминировали пять статей Уголовного кодекса.

10 мая 2016 года Верховный суд Украины признал незаконным снятие Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

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