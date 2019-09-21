''100 долларов с человека'': как в украинских школах вымогают деньги

В Киевской школе №78 придумали интересную схему по выуживанию из родителей денег. Речь идет о достаточно крупных суммах – с каждого ученика берут по 2,5 тысячи гривен в месяц, и это не окончательная сумма.

Родителей убеждают, что их дети учатся не в обычном классе, а в лицейном, поэтому нужно платить. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Не хотите платить, идите в другую школу

О том, что творится в школе №78 Печерского района столицы, нам рассказала одна из мам, у которой лопнуло терпение. Ее ребенок учится в том самом "лицейном" классе.

Школа №78 на Печерске Сайт школы

"Поступали мы вроде в обычный класс, но потом нам сказали, что у нас лицей. Что это значит? Мы должны раз в год делать взнос 3 тысячи гривен. Якобы эти деньги идут на учебные материалы и книги. Мы за несколько лет не видели ни одного материала, и никакие книги нам не отдают, хотя мы за них заплатили", – рассказывает мама ученика.

Кроме этого, раз в месяц родители должны оплачивать дополнительные занятия для детей. Сумма в этом году составила 2,5 тысячи гривен.

"Сначала мы платили 1,2 тысячи гривен, потом 1,5 тысячи, потом 1,7 тысячи. А в этом году нас просто поставили перед фактом – платите 2,5 тысячи. На логичный вопрос – "за что мы платим?", ответ один: "не нравится, идите в обычный класс или вовсе переходите в другую школу". Но почему мы должны куда-то переходить, если ребенок тут проучился уже несколько лет, у него есть свои друзья, свой коллектив?", – рассказывает женщина.

Школа №78 Сайт школы

На дополнительные деньги после окончания уроков с детьми занимаются те же самые учителя. Им преподают риторику, обычный английский и т.п.

"Если бы тут был углубленный английский, или какие-то интересные предметы? На самом деле ничего тут интересного нет. Поэтому половина родителей после уроков забирает детей и развозит по своим секциям, кружкам и курсам. В школе уровень преподавания иностранного языка низкий.

И я не понимаю, за что я плачу такие деньги? Причем заносить деньги можно просто в конверте завучу. Или перечислять на счет какого-то ФОПа. И суммы могут быть разные. Кто-то говорит, что платит только 50%, потому что у него двое детей", – рассказывает родительница.

Отзывы родителей о школе №78 sovet.kidstaff.com.ua

sovet.kidstaff.com.ua

В школе на самом деле нет лицейных классов

Как ни странно, в школе №78 официально никаких лицейных классов нет. "У нас официально нет никаких лицейных классов, у нас обычная школа", – сказала OBOZREVATEL завуч учебного заведения Вита Павличенко.

1 сентября в школе №78 Сайт школы

По ее словам, в школе №78 во второй половине дня работает частный лицей "Алско". "Это внешкольное учебное заведение, они самостоятельная организация, которая работает во второй половине дня", – заверила Павличенко.

Именно "Алско", частному учебному заведению, родители добровольно-принудительно и платят такие огромные суммы. Причем в этом "Алско" подрабатывают сами школьные педагоги.

"У них там свой педагогический состав, но некоторые наши учителя тоже там работают", – подтвердила завуч.

"Странно, а почему сами родители не обращаются? Это же их деньги, они ведь подписывают договор", – удивляется завуч.

А вот на вопрос, могут ли родители, чьи дети не хотят ходить после уроков на эти кружки, не заключать договор с "Алско" и не платить деньги, завуч ответить не смогла. Точно так же как не смогла назвать точно сумму, которую требуют у родителей лицеистов вносить каждый месяц.

Сколько таким образом зарабатывают на родителях в школе №78, подсчитать нетрудно. В каждой параллели существует по 2-3 лицейных класса. Если в среднем в нем 26 учеников, то за девять учебных месяцев только два класса заплатят 1 млн 170 тысяч гривен. А если учесть все параллели, то минимум – 13 млн грн. Неплохой доход.

Школа №78 Сайт школы

Кстати, подобная ситуация и в школе №314 Дарницкого района. Оказывается, частный лицей "Алско" работает и на базе этого учебного заведения. Правда, платят тут меньше.

Сайт "Алско"

В других школах родители рассказывают, что платить в месяц приходится по 300-500 гривен. Причем, как поведала мама ученика 315-й гимназии Киева, в эту сумму входит и дополнительное занятие по английскому. В школе №341 в месяц родители сдают по 350 грн.

Платить за лицей дело добровольное?

В самом лицее "Алско" нам сказали, что родители исключительно добровольно заключают с ними договор и вправе его разорвать, если что-то им не нравится.

"Никто родителей не заставляет подписывать договор, они сами к нам приходят. Если ребенку не нравится, он не хочет ходить, то родители вправе разорвать договор. В начале каждого учебного года мы приходим на собрание и рассказываем родителям, что будем преподавать. Подписывать ли договор с нами – это их добровольное дело, мы никого не вправе заставлять насильно", – заверил нас замдиректора "Алско" Дмитрий Зильбер.

Сайт "Алско"

Правда, рассказывать, что именно они предлагают детям на 2,5 тысячи гривен, заместитель не захотел, пояснив, что у них частная компания, поэтому цены они вправе формировать сами.

Как выяснилось, и районная администрация и Киевская администрация в курсе того, что на территории школы №78 работает частный лицей.

"Мы уже давно тут работаем, каждые три года перезаключаем договор аренды и платим деньги", – сказал Дмитрий Зильбер.

По словам замдиректора, в школе №314 в Дарницком районе плата меньше, поскольку потребности у детей в центре и в Дарнице разные, и арендная плата тоже.

Куда идут поборы с родителей?

В обычных, не лицейных классах школы на Печерске также существуют поборы. В месяц, говорят родители, приходится сдавать примерно по 700 грн, так же оплачивать ремонты, праздники. Часть денег идет в фонд школы, часть – в фонд класса. На эти деньги в классе закупают воду, салфетки, платят за уборку.

Правда, недавно родители возмутились и потребовали предоставить им отчет о потраченных деньгах.

Родительский комитет опубликовал отчет на сайте школы. Правда, не указал суммы – сколько было денег собрано и на что конкретно потрачено. Поэтому подсчитать невозможно.

Члены комитета утверждают, что они в этом году закупили в школу 46 парт, 152 стула, три дивана, три компьютера, даже копировальный принтер. Также в длинном списке мячи для занятий спортом, высококачественные чистящие средства.

За счет родителей отремонтировали более 200 парт, провели косметический ремонт в классах и вестибюле, в коридорах и т.п.

Хотя школа достаточно хорошо финансируется и за счет столичного бюджета. Например, для этого учебного заведения по программе НУШ купили 90 столов и 90 стульев, 20 парт со стульями. Обеспечили моющими и чистящими средствами полностью.

Список закупок для школы №78 за счет бюджета Киева Сайт школы №78

Сайт школы №78

Сайт школы №78

Список закупок для школы №78 за счет бюджета Печерского района в 2018 году Ответ Печерской РГА

Список закупок для школы №78 за счет бюджета Печерского района в 2018 году Ответ Печерской РГА

Список закупок для школы №78 за счет бюджета Печерского района в 2018 году Ответ Печерской РГА

Список закупок для школы №78 за счет бюджета Печерского района в 2018 году Ответ Печерской РГА

Список закупок для школы №78 за счет бюджета Печерского района в 2018 году Ответ Печерской РГА

Родительский комитет утверждает, что закупил медикаменты и перевязочные материалы, однако в бюджете на эту школу выделено 4,6 тысяч гривен на эти же нужды. На закупку инвентаря предусмотрено 507 тысяч, еще 284 тысяч грн – на закупку оборудования для школы.

Мы отправили в Киевскую городскую и Печерскую районные администрации запросы о законности таких поборов в школе №78. Ждем ответа, который обязательно опубликуем.

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