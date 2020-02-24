Украинцам, которые были освобождены из плена террористов на Донбассе в рамках большого обмена в декабре прошлого года, выплатят по 100 тысяч гривен компенсации.

Деньги отправят на их личные счета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"На заседании профильных общественных организаций будут выбраны два представителя, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии, как ее полноправные члены. Вскоре соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления освобожденных пленных и примет решение", – говорится в сообщении.

В Минветеранов обещают по 100 тысяч гривен экс-пленникам "Л/ДНР" уже со следующей недели

Отмечается, что почти два месяца ведомство чуть ли не ежедневно работает с экс-пленниками, чтобы довести работу по выделению обещанной материальной помощи до конца.

"Уже с понедельника, 2 марта, люди получат на свои банковские счета по сто тысяч денежной помощи и мы наконец закроем этот вопрос", – заявили в Минветеранов.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов упрекнул власти в лице президента Владимира Зеленского бездействием из-за того, что освобожденные из русского плена украинцы до сих пор не получили обещанные компенсации в размере 100 тыс. грн и жилье.

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