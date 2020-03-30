Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.

В эфире OBOZREVATEL Лерос, которого недавно уволили с поста советника Владимира Зеленского, заявил, что получил скандальные видеозаписи с братом Ермака "4-5 дней назад", однако источник материалов отказался назвать, сославшись на совет своего адвоката.

Также он подтвердил, что был вызван на допрос в ГБР после того, как глава ОП написал заявление.

По словам Лероса, ему на почту приходит "много информации" по Ермаку и Офису президента.

"Не хватает времени все перечитывать, но есть много интересных фактов. Продолжение следует. Следите за моим Facebook", – сказал нардеп.

Лерос и Ермак

Как писал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили недавно с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.

Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!