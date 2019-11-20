"Планировал заранее": появились новые данные о смерти депутата в Кременчуге

Депутат и бизнесмен Андрей Гаврилов, которого обнаружили застреленным в собственном автомобиле в Кременчуге 20 ноября, сам спланировал свое самоубийство.

Во время обысков в авто правоохранители якобы нашли предсмертную записку. Об этом сообщает "Кременчугская газета".

"Найденный сегодня с огнестрельным ранением Андрей Гаврилов планировал самоубийство заранее", – говорится в статье.

Андрей Гаврилов Кременчугская газета

По данным издания, хотя полиция никого не допускает к месту происшествия, между собой силовики говорят о выявленной в "Тойоте" депутата записке. В ней Гаврилов якобы "извиняется за все перед родными и близкими".

Отмечается, что о записке правоохранители ничего не рассказывают, ссылаясь на тайну следствия. А вот источники "Кременчугской газеты" в других силовых органах, утверждают местные журналисты, эту информацию уже подтвердили.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Андрей Гаврилов, которого обнаружили застреленным в Кременчуге Полтавской области, был известным в городе бизнесменом. Ему с женой принадлежат несколько фирм. Полиция пока не называет обстоятельства трагедии, рассматриваются версии убийства и суицида.

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