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Планировал с апреля: убийца Даши Лукьяненко дал шокирующие показания

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Подозреваемй в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко на Одесщине 22-летний Николай Тарасов планировал преступление еще в апреле 2019 года, намереваясь изнасиловать любого ребенка.

В итоге его выбор пал на соседскую девочку. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в Реестре судебных решений, передает "РБК-Украина".

Так, Тарасов признался, что на почве постоянной сексуальной неудовлетворенности уже давно задумывался об изнасиловании именно малолетнего ребенка. Дашу он выбрал так как был хорошо с ней знаком и легко мог реализовать преступный умысел из-за того, что знал ее привычный маршрут.

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Планировал с апреля: убийца Даши Лукьяненко дал шокирующие показания

Скриншот

"В июне 2019 года, точное время досудебным расследованием не установлено, выбрал последнюю как жертву своего преступного деяния и стал вынашивать план к реализации его совершения", – сказано в решении суда.

Подозреваемый рассказал правоохранителям, что пригласил девочку во двор, однако она отказалась. Тогда он силой затащил ребенка в хозяйственное помещение, где избил кулаками и заткнул рот пакетом. Убедившись, что девочка потеряла сознание, Тарасов намеревался ее изнасиловать.

Планировал с апреля: убийца Даши Лукьяненко дал шокирующие показания

Скриншот

Планировал с апреля: убийца Даши Лукьяненко дал шокирующие показания

Скриншот

Однако, по словам подозреваемого, из-за "эмоционального перевозбуждения" у него не наступила эрекция. В связи с этим с целью скрыть свое преступление Тарасов решил убить Дашу, нанеся ей раны в шею острым предметом.

Планировал с апреля: убийца Даши Лукьяненко дал шокирующие показания

Скриншот

"Желая поиздеваться над ребенком, Тарасов цинично поместил ее тело в нечистоты в выгребной яме", – сказано в документе. После этого подозреваемый сжег одежду девочки и зачистил место преступления.

Планировал с апреля: убийца Даши Лукьяненко дал шокирующие показания

Скриншот

Убийца Даши Лукьяненко

Убийца Даши Лукьяненко

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Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
Украина
Тег
криминал
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