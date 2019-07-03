Планировал с апреля: убийца Даши Лукьяненко дал шокирующие показания

Подозреваемй в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко на Одесщине 22-летний Николай Тарасов планировал преступление еще в апреле 2019 года, намереваясь изнасиловать любого ребенка.

В итоге его выбор пал на соседскую девочку. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в Реестре судебных решений, передает "РБК-Украина".

Так, Тарасов признался, что на почве постоянной сексуальной неудовлетворенности уже давно задумывался об изнасиловании именно малолетнего ребенка. Дашу он выбрал так как был хорошо с ней знаком и легко мог реализовать преступный умысел из-за того, что знал ее привычный маршрут.

Скриншот

"В июне 2019 года, точное время досудебным расследованием не установлено, выбрал последнюю как жертву своего преступного деяния и стал вынашивать план к реализации его совершения", – сказано в решении суда.

Подозреваемый рассказал правоохранителям, что пригласил девочку во двор, однако она отказалась. Тогда он силой затащил ребенка в хозяйственное помещение, где избил кулаками и заткнул рот пакетом. Убедившись, что девочка потеряла сознание, Тарасов намеревался ее изнасиловать.

Скриншот

Скриншот

Однако, по словам подозреваемого, из-за "эмоционального перевозбуждения" у него не наступила эрекция. В связи с этим с целью скрыть свое преступление Тарасов решил убить Дашу, нанеся ей раны в шею острым предметом.

Скриншот

"Желая поиздеваться над ребенком, Тарасов цинично поместил ее тело в нечистоты в выгребной яме", – сказано в документе. После этого подозреваемый сжег одежду девочки и зачистил место преступления.

Скриншот

Убийца Даши Лукьяненко

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 июня в населенном пункте Ивановка Одесской области нашли тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко.

Появилась информация, что убийца Даши Николай Тарасов мог некоторое время прятать труп девочки в холодильнике.

Выяснилось, что родители подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Николая Тарасова били детей палкой и называли "сволочью" и "скотом".

Стало известно, что мать Тарасова знала о преступлении еще до задержания сына.

Мать подозреваемого в зверском убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко на Одесщине просила волонтеров помочь им с адвокатом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся