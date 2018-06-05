План "Б" в Сирии: как Путин просчитался в Украине

Россия пыталась подорвать европейское единство кризисом беженцев из Украины, однако, ей это не удалось, именно поэтому начала формировать такой же кризис в Сирии.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал украинский предприниматель и соучредитель общественного объединения "Нова країна" Валерий Пекар.

Однако, вопреки планам главы Кремля Владимира Путина, порядка 1,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами, нашли возможность остаться и дальше жить, работать в Украине.

"И тогда Россия перешла к плану "Б" и сделала такой кризис в Сирии. Такого плана изначально не было. Сирия – это план "Б", после того как не удалось в Украине. Но мы не готовы к тому, что огромная империя рядом с нами начнет распадаться на куски и валиться нам на голову", - подытожил Пекар.

Напомним, ранее Пекар назвал последствия распада России для Украины.