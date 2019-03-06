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"Писал еще в 2014 году!" Скандальный журналист рассказал об обысках СБУ

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Скандальный пророссийский журналист Владимир Скачко после обысков СБУ заявил, что его подозревают в призыве к нарушению территориальной целостности Украины.

Об этом он заявил на YouTube-канале одиозного журналиста Руслана Коцабы. Скачко отметил, что обыски связаны со статьями, которые он писал для российского издания РИА Новости в 2014 году.

"Естественно, что ничего подобного я не совершал, и совершать не собираюсь. В Херсон, куда меня вызвали на допрос, я, естественно, поеду, потому что не считаю себя виновным и надеюсь, что хоть какие-то остатки правосудия в этой стране еще существуют", – оправдывался он.

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Журналист предположил, что обыски могут быть связаны с предвыборной кампанией в Украине.

"Смысл этого "деяния" – исключить меня из предвыборной политической борьбы, заставив замолчать, для чего у меня был изъят телефон, ноутбук и компьютер, а еще кредитная карточка. Я практически лишен и средств производства, и средств существования", – отметил Скачко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
СБУ
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
че иэту мразь не вышвырнуть в педерацию
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