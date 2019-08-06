Первый удар по аферам Фукса: в Киеве суд принял важное решение

Киевскому метрополитену запрещено перечислять средства по надуманной задолженности на счета компании, афилированной с олигархом Павлом Фуксом.

Подольский районный суд Киева по ходатайству Киевской местной прокуратуры №7 в рамках уголовного производства принял ряд постановлений и наложил арест на средства коммунального предприятия "Киевский метрополитен", сообщает Finbalance. Речь о счетах в на счетах в Укрэксимбанке, Ощадбанке, Проминвестбанке, УкрСиббанке, Индустриалбанке и Айбокс Банке.

Киевской подземке запрещено перечислять средства на счета для ООО "Австро-Венгерская Лизинговая Компания" (ранее это ООО "УкрРосЛизинг", - прим.).

Согласно судебным материалам, в ходе расследования уголовного производства №12015100120001603 прокуратура и полиция пришли к выводу, что в 2017-2018 годах КП "Киевский метрополитен" необоснованно перечислило для ООО "Укррослизинг" 304 500 000 грн на погашение вознаграждения, комиссии, штрафов и корректирующего коэффициента по лизинговому договору 2009 года (по которому столичная подземка получила 100 вагонов).

"При этом, сумма денежных средств, которые подлежат дальнейшему безосновательному взысканию с КП "Киевский метрополитен" в пользу ООО "Укррослизинг "на 15.07.2019 составляет 629 325 878,61 гривен", - говорится в судебных материалах.

Напомним, в январе 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд постановил взыскать с Киевского метрополитена 1,97 млрд грн в пользу ООО "УкрРосЛизинг" в качестве долга по договору финансовых лизинговых услуг, согласно которому фирма в 2009 году передала метрополитену в пользование 100 вагонов.

Сумма долга за сами вагоны составляла 366 млн грн., остальное – проценты, пеня, инфляционные потери и так называемый коэффициент корректировки на сумму 1,19 млрд.

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