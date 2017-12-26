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"Переступил красную линию": Луценко рассказал о расследовании дела Саакашвили

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Лидер партии "Рух нових сил" и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили решил, что он выше украинского закона.

Соответствующее заявление сделал Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью журналистам.

"Он решил, что ему законы не писаны. Есть много людей, которые не любят власть. Но нет людей в Украине, которым дозволено нарушать законы. Саакашвили поставил себя выше закона", – отметил Луценко.

Он заявил, что оснований для объявления Саакашвили подозрения уже было достаточно. Помимо аудиозаписей его разговоров с беглым олигархом Сергеем Курченко следователи задокументировали факт передачи сотен тысяч долларов помощнику политика Севериону Дангадзе.

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Луценко отметил, что ГПУ готова к совместному участию в экспертизе западных стран. По его словам, Саакашвили не только нарушил закон, но и мораль.

"Михеил переступил красную линию", – подчеркнул генпрокурор.

По его словам, Саакашвили хочет за деньги беглого экс-президента Виктора Януковича дестабилизировать ситуацию в Украине. Луценко отметил, что готов к полной экспертизе.

Как сообщал "Обозреватель", Окружной суд Киева рассмотрит иск Саакашвили о решении Миграционной службы.

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Тема
Лишение Михеила Саакашвили украинского гражданства
Персоны
Михеил СаакашвилиЮрій Луценко
Место
УкраинаКиев
Объект
ГПУ
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