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15 января • обновлено в 00:10
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"Перешли к каннибализму!" Пропагандисты озвучили новую страшилку о жизни в Украине

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На телеканале "ДНР" пропагандисты снова рассказали о "страшной жизни" в Украине. На этот раз в Виннице, которая, по версии террористов, оказалась в Западной Украине, начали продавать консервы "с кусочками русскоязычных младенцев".

В ассортименте, который распространяли на украинских рождественских ярмарках, также были представлены консервы под названиями "Сепар в сметане, масле", "Память деду в томате" и "Снегирь православный с мощами Кобзона". Об этом рассказали в эфире новостей, который опубликовали на пропагандистском Youtube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандисты озвучили новую страшилку о жизни в Украине

Пропагандисты озвучили новую страшилку о жизни в Украине

Коллаж

"Это не абсурд, а всего лишь новые продукты питания на Западной Украине. Линейки консервов начали выпускать в Виннице в продажу совсем недавно. Громкие провакационные названия отражают ненависть к жителям Донбасса. В добавке надпись: "содержит кусочки русскоязычных младенцев", а в дополнении к консервам идут еще и соусы "Смерть врагам"", – рассказывают пропагандисты.

"Перешли к каннибализму!" Пропагандисты озвучили новую страшилку о жизни в Украине

Скриншот из видео пропагандистов

По словам ведущего, от продажи товаров в Украине собирали деньги для помощи армии. В "ДНР" такое явление назвали нежеланием соблюдать моральные нормы.

"Перешли к каннибализму!" Пропагандисты озвучили новую страшилку о жизни в Украине

Скриншот из видео пропагандистов

"Еще вчера жизнь человека была главной ценностью, что было прописано в Конституции Украины, а уже сегодня от братоубийственной войны украинские политтехнологи перешли к "каннибализму"", – отметил "эксперт" на телеканале "ДНР".

"Перешли к каннибализму!" Пропагандисты озвучили новую страшилку о жизни в Украине

Скриншот из видео пропагандистов

"Перешли к каннибализму!" Пропагандисты озвучили новую страшилку о жизни в Украине

Скриншот из видео пропагандистов

"Перешли к каннибализму!" Пропагандисты озвучили новую страшилку о жизни в Украине

Скриншот из видео пропагандистов

"Перешли к каннибализму!" Пропагандисты озвучили новую страшилку о жизни в Украине

Скриншот из видео пропагандистов

"Перешли к каннибализму!" Пропагандисты озвучили новую страшилку о жизни в Украине

Скриншот из видео пропагандистов

Ранее OBOZREVATEL писал, что на российском пропагандистском телевидении устроили переполох из-за продажи в Украине консервов с шутливым названием "Сеп*р в сметане". Так, известная украинофобскими высказываниями ведущая Ольга Скабеева прокомментировала соответствующий сюжет в эфире программы "60 минут".

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
сепаратист Новости ДНР ДНР террористы "ДНР"
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