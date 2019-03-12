Переплатили 300 млн: НАБУ обвинили в масштабной схеме коррупции с оборонкой

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что НАБУ причастно к многомиллионным потерям из государственого бюджета в деле о хищении топлива в оборонке, которое расследовали в 2017 году.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Минобороны, по словам Бирюкова, вынужденно переплатило 300 миллионов из-за перезаключения контрактов по вине НАБУ.

Советник президента, комментируя заключительную часть расследования журналистов Bihus.info о причастности к хищениям в оборонке НАБУ, напомнил подробности "топливного" дела.

НАБУ zn.ua

По словам Бирюкова, все не так гладко, как это показывали детективы. Тогда НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали схему предполагаемого хищения средств, когда во время закупки топлива для потребностей Министерства обороны Украины были завышены цены, что нанесло государству убытков на 149 млн 339 тыс. грн.

О подозрении объявили заместителю министра Игорю Павловскому, однако вскоре суд его отпустил.

"А вы знаете, что дело рассыпалось в пыль? А вы знаете, что уже не один человек сказал о том, что это был коммерческий заказ, чтобы выбить поставщика? И даже суммы в сотнях тысяч долларов были озвучены. А то, что Министерство обороны Украины было вынуждено перезаключать все контракты и потеряло триста миллионов гривен за вынужденные переплаты, знаете? Эти все цифры вообще в открытом доступе, здесь даже не надо никаких расследований. Все "чистенько" было сработано – против старого поставщика дело НАБУ, блокировки счетов, все дела. Топливо армии нужно, вот и заключается новый договор. Только сезон прошел, цена прыгнула", – пояснил он.

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