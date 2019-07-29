Перемирие сорвано: террористы лупили по "Марьинке" из пулемета

В зоне проведения Операции объединенных сил оккупанты обстреляли из крупнокалиберного пулемета пункт пропуска "Марьинка".

Как сообщает штаб ООС, 28 июля вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.

В то же время Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня.

"Обстрелов боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано. С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - докладывают военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк рассказал, что за период с марта 2019 года, когда было объявлено предыдущее перемирие, в зоне ООС погибли 49 воинов ВСУ и еще 307 получили ранения.

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