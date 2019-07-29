Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Перемирие сорвано: террористы лупили по "Марьинке" из пулемета

2.3т Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции объединенных сил оккупанты обстреляли из крупнокалиберного пулемета пункт пропуска "Марьинка".

Как сообщает штаб ООС, 28 июля вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.

В то же время Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня.

"Обстрелов боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано. С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - докладывают военные.

Новости
Перемирие на Донбассе: в штабе ООС сообщили хорошие новости

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк рассказал, что за период с марта 2019 года, когда было объявлено предыдущее перемирие, в зоне ООС погибли 49 воинов ВСУ и еще 307 получили ранения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
война террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
5
Смешно
0
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel