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Перемирие на Донбассе: в штабе ООС сообщили хорошие новости

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В воскресенье, 28 июля, противник обстрелял КПВВ "Марьинка" в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего никто из украинских защитников не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. При этом, отмечается, что воины ВСУ придерживались режима прекращения огня.

"27 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам с автоматического гранатомета. Факты беспокоящего огня противника зафиксированы вблизи населенного пункта Крымское", – добавили в украинском штабе.

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Перемирие на Донбассе

Перемирие на Донбассе

112 Украина

"Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Объединенных сил", – подчеркнули в ОС.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие. Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. В частности, запрещено:

  • применение любого вида огня, включая снайперский;

  • наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции;

  • размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото последствий обстрела КПВВ "Марьинка" 28 июля.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС ВСУ Донбасс Новости Донбасса
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Golan Sim
Golan Sim
ПОЗОРНАЯ ВОЙНА, которую начал киевский кагал против дончан крайне выгодна ВСЕМИРНОМУ ОЛИГАРХАТУ. Используя любую возможность для эскалации конфликта зарубежные олигархи будут и дальше продолжать свою преступную политику по УНИЧТОЖЕНИЮ УКРАИНСКОГО НАРОДА, прикрывая свои действия псевдопатриотической риторикой.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия ярко отпердолила росийскую армию на Донбассе! скоро пойдем на москву!
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2 из 3 ответов | показать все
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Пушкин Серёга, оно душевнобольное. Просто игнор
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Кожедуб ruslan, тебе не надоело? Одно и тоже, не переставляя и не меняя слов? Для кого и для чего ты это пишешь?
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