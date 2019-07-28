Перемирие на Донбассе: в штабе ООС сообщили хорошие новости

В воскресенье, 28 июля, противник обстрелял КПВВ "Марьинка" в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего никто из украинских защитников не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. При этом, отмечается, что воины ВСУ придерживались режима прекращения огня.

"27 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам с автоматического гранатомета. Факты беспокоящего огня противника зафиксированы вблизи населенного пункта Крымское", – добавили в украинском штабе.

Перемирие на Донбассе 112 Украина

"Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Объединенных сил", – подчеркнули в ОС.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие. Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. В частности, запрещено:

применение любого вида огня, включая снайперский;

наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции;

размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото последствий обстрела КПВВ "Марьинка" 28 июля.

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