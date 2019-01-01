Перемирье? На Донбассе погиб первый в 2019 году украинский воин

В понедельник, 31 декабря, на Донбассе вследствие обстрелов российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий. Враг открыл массированные обстрелы несмотря на объявленное на праздники перемирие (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Такие данные обнародовал пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook. Террористы за сутки два раза нарушили режим прекращения огня — в ответ на это подразделения ООС применяли оружие.

По данным разведки, два оккупанты были уничтожены и трое получили ранения.

"При этом зафиксирован один случай применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. На Луганском направлении враг открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское", — сказано в сообщении.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее сообщалось о двоих раненых 31 декабря на Донбассе украинских военнослужащих.