МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Перемирье? На Донбассе погиб первый в 2019 году украинский воин

5.3тЧитать материал на украинском

В понедельник, 31 декабря, на Донбассе вследствие обстрелов российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий. Враг открыл массированные обстрелы несмотря на объявленное на праздники перемирие (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Такие данные обнародовал пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook. Террористы за сутки два раза нарушили режим прекращения огня — в ответ на это подразделения ООС применяли оружие.

По данным разведки, два оккупанты были уничтожены и трое получили ранения.

Новости
Когда на Донбассе закончится война: украинцы дали печальный прогноз

"При этом зафиксирован один случай применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. На Луганском направлении враг открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское", — сказано в сообщении.

Перемирье? На Донбассе погиб первый в 2019 году украинский воин

Видео по теме:

Как писал OBOZREVATEL, ранее сообщалось о двоих раненых 31 декабря на Донбассе украинских военнослужащих.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСтеррористы "ДНР"погибли военные
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
23
4
Смешно
1
Интересно
31
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Утилизация бандеровцев продолжается.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бандурко Степан
Бандурко Степан
Заголовок статьи написан с ошибкой (перемирье - неправильно). Есть редакторы или корректоры у этого сайта?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Если хоть одна мразь предложит договариваться,смело бить в харю.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги