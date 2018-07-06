Перед смертью позвонила маме: появились детали жуткого убийства 13-летней школьницы

Убитая в Никополе 13-летняя Елизавета Корешникова, тело которой в четверг, 5 июля, нашли со следами ножевых ранений вблизи детского лагеря "Большой луг", перед трагедией позвонила маме и сказала, что скоро появится дома.

"По пути из лагеря домой Лиза позвонила маме, сказала, что скоро будет дома. После этого телефон девочки перестал отвечать", - публикует комментарий пресс-службы ГУ Нацполиции в Днепропетровской области "КП в Украине".

В день смерти школьница проведала подругу, которая отдыхала в детском лагере за городом, на берегу Каховского водохранилища. После встречи Лиза отправилась обратно домой. Ей нужно было пройти пару километров по посадке до автобусной остановки, но туда она так и не добралась.

dp.npu.gov.ua

По словам полицейских, сейчас рассматривается две версии: убийство из корыстных мотивов, поскольку телефон девочки так и не нашли, и попытка изнасилования.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2. ст. 115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пропала несовершеннолетняя девочка, 2001 года рождения.