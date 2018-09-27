26 сентября, активисты сорвали проведение партсъезда представителей сепаратистской партии "Розумна сила" в прифронтовом Покровске.

На Съезде планировалось принять документ-обращение к Президенту Украины с требованием установить дружеские отношения с Россией и боевиками самопровозглашенных псевдореспублик, а так же изменить евроинтеграционный курс страны.

В знак протеста против собрания пророссийской партии, перед зданием, в котором арендовалось помещение под офис, активисты подожгли политические листовки и полиграфическую продукцию с символикой "Розумной силы".

Напомним, 19 сентября, руководитель "Розумна сила" Александр Соловьев возглавил партийную делегацию в оккупированный Луганск для проведения так называемых "народных переговоров" с террористами, а так же подписания "Народной Декларации о мире" с "требованиями к властям Украины и всем сторонам конфликта прекратить войну".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Эти „голуби мира“, работая в „русле русского мира“, собрались и поехали в оккупированный Луганск. О чем же говорят эти „голубчики“: о преступной Киевской власти, которая не хочет мира! Ни слова об агрессоре, ни слова о Путине! В войне виноват Киев! „Русский мир“ — штука коварная: Королевская возглавила „голубок“, а Соловьев — „голубей“ русского мира!", — написал Тука.

Как сообщают участники событий из числа активистов, обращение к Президенту Украины планировалось подписать в городе Краматорске, но в связи с протестом местных жителей, партийцы "Розумной силы" в спешном порядке сменили место проведения запланированного съезда на Покровск. Для придания массовости мероприятию в город планировалось пригнать несколько автобусов с якобы приверженцами "Розумной силы". Более того, для освещения мероприятия представители политпартии пригласили местную телекомпанию, однако точное место проведения съезда держали в тайне до самого начала партсъезда, который, в итоге, организаторы мероприятия так и не решились провести.

Покровское подразделение "Розумной силы" возглавляет местный депутат Александр Швайко. Кроме того, Швайко был замечен в числе сторонников псевдореферендума в 2014 году, благодаря чему попал в базу сайта "Миротворец" как сепаратист и пособник террористов. Однако за свои действия в 2014 году Александр Швайко так и не понес наказание.

Учитывая послужной список главного Покровского сепаратиста, его печальное лицо, с которым он сетует на хулиганов Нацкорпуса, не вызывает сопереживания.

"Розумна сила" так же известна тем, что организаторы покушения на журналиста Аркадия Бабченко причастны к финансированию Россией ее деятельности. Об этом 15 июня, заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

"Герман был посредником при помощи которого российские спецслужбы осуществляли финансирование пророссийских политических сил в Украине. В частности упоминается партия "Розумна сила"", - отметил он.

"У них есть партия, с которой они работают, я дам тебе почитать и ты поймешь. ... У них здесь есть партия "Розумна сила" называется. Они ее финансируют. Деньги он мне передает, а я им передаю", - говорится в опубликованном СБУ разговоре между подозреваемыми в организации покушения на Бабченко.

О пророссийском курсе "Розумной сили" свидетельствуют и публикации на сайте партии, которая спекулирует на теме мира, призывает к сотрудничеству с РФ, критикует демократические и евроинтеграционные процессы Украины.

Глава партии "Розумна сила" и ее основатель - Александр Соловьев, также выходец из Покровска, бывший заместитель начальника налоговой милиции Донецкой области и бывший сотрудник Департамента финансовой и экономической безопасности МВД Украины. Поэтому, неудивительно, что в костях состава партии вошли бывшие силовики времен Януковича, многие из которых уволились, чтобы не попасть под люстрацию.

Товарищ Соловьев, так же не преминул использовать факт участия активистов Национального Корпуса на заседании ПАСЕ, называя их титушками и представляя случившееся, как факт давления со стороны власти на его политическую силу. К слову, "Розумна сила" в действительности не представляет из себя реального оппонента власти, как не имеет и действенного политического веса, поэтому заявления Соловьева звучат крайне цинично. Впрочем, это соответствует шаблонам пропагандистских СМИ РФ, которые если и не составили ему текст для выступления в ПАСЕ, то крайне быстро поддержали позицию Соловьева.

Относительно состава партии, в нее перекочевало немало опальных экс-регионалов. К примеру, Александр Кушнир — экс-руководитель центрального аппарата "Партии регионов"; Анатолий Маевский — экс-заместитель руководителя центрального аппарата ПР; Ирина Русакова — активистка антимайдана, которая засветилась в "черной кассе" Партии регионов.

В "Розумной силе" был замечен и экс-прокурор Горловки, руководитель Главного следственного управления СБУ во время Евромайдана Максим Ленко. Ныне он стоит во главе "Института мира", который также связывают с Россией. Что интересно, в команду организации вошли также телеведущий канала "Новороссия ТВ" Антон Розенвайт и пропагандистка Юлия Малькина, которая так же значится в базе "Миротворца".

https://myrotvorets.center/criminal/malkina-yuliya-valerevna/