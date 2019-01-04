''Пассажирка пропала'': Омелян раскрыл подробности ЧП с полкой в поезде Киев-Рахов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о ходе расследования инцидента в поезде №357К Киев-Рахов, когда на пассажирку Надежду Полякову упала верхняя полка.

В интервью "Радио Свобода" министр извинился перед пострадавшей женщиной (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз).

"Сейчас этот случай расследуется. У меня была отдельная беседа с "Укрзалізницею" по этому поводу. Оно вообще напоминает какие-то такие события в "Восточном экспрессе" (детективный роман писательницы Агаты Кристи. — Ред.)" — отметил он.

Владимир Омелян Скрин видео "Радио Свобода"

Как утверждает Омелян, расследование, в частности, тормозит тот факт, что вторую вероятно причастную к несчастному случаю женщину не удается разыскать.

"Расследование еще не завершено, потому что эту пассажирку, которая якобы упала, до сих пор найти не могут. И кто падал и или падал вообще, как это было — очень странно. Ну точно человек себе такие травмы самостоятельно не могла нанести. Еще раз приношу извинения перед ней и перед семьей. Я надеюсь, что мы четко выясним до конца и "Укрзалізниця" публично утвердит, что действительно произошло", — сказал Омелян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из купе поезда сообщением Киев-Рахов на женщину свалилась верхняя полка с пассажиркой. На нижнем месте находилась 58-летняя жительница Миргорода Надежда Полякова. Она получила раздробление таза и оказалась в Тернопольской областной больнице.

Пострадавшая женщина Скрин видео

Пострадавшая отметила, что проводница и начальник поезда вели себя во время ЧП по-хамски. Уже на второй день после операции потерпевшей предъявили акт, подписанный начальником и проводником, в котором говорится: все было исправно, а на женщину упала только пассажирка (без полки).