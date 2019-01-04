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''Пассажирка пропала'': Омелян раскрыл подробности ЧП с полкой в поезде Киев-Рахов

1.9тЧитать материал на украинском

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о ходе расследования инцидента в поезде №357К Киев-Рахов, когда на пассажирку Надежду Полякову упала верхняя полка.

В интервью "Радио Свобода" министр извинился перед пострадавшей женщиной (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз).

"Сейчас этот случай расследуется. У меня была отдельная беседа с "Укрзалізницею" по этому поводу. Оно вообще напоминает какие-то такие события в "Восточном экспрессе" (детективный роман писательницы Агаты Кристи. — Ред.)" — отметил он.

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Владимир Омелян

Владимир Омелян

Скрин видео "Радио Свобода"

Как утверждает Омелян, расследование, в частности, тормозит тот факт, что вторую вероятно причастную к несчастному случаю женщину не удается разыскать.

"Расследование еще не завершено, потому что эту пассажирку, которая якобы упала, до сих пор найти не могут. И кто падал и или падал вообще, как это было — очень странно. Ну точно человек себе такие травмы самостоятельно не могла нанести. Еще раз приношу извинения перед ней и перед семьей. Я надеюсь, что мы четко выясним до конца и "Укрзалізниця" публично утвердит, что действительно произошло", — сказал Омелян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из купе поезда сообщением Киев-Рахов на женщину свалилась верхняя полка с пассажиркой. На нижнем месте находилась 58-летняя жительница Миргорода Надежда Полякова. Она получила раздробление таза и оказалась в Тернопольской областной больнице.

Пострадавшая женщина

Пострадавшая женщина

Скрин видео

Пострадавшая отметила, что проводница и начальник поезда вели себя во время ЧП по-хамски. Уже на второй день после операции потерпевшей предъявили акт, подписанный начальником и проводником, в котором говорится: все было исправно, а на женщину упала только пассажирка (без полки).

Читайте все новости по теме "Скандал вокруг "Укрзалізниці"" на OBOZREVATEL.

Тема
Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Теги
Укрзалізницяскандалыпоездвидео
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Ш. Олег
Ш. Олег
От же ж халепа - зникла пасажирка, як булька на водi… Уявляю собi, як ця оказiя засмутила Омеляна та "Укрзалiзницю". Ну, нiчого. Надiюся, мiсцезнаходження полицi та постраждалої, на яку вона впала, вдалося встановити? Чи, не дай Бог, вони також щезли? :)
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Украина Самоликвидация
Украина Самоликвидация
Скоро ей предъявят акт о порче имущества - что она своим тазом и рёбрами поломала полку. Верхнюю. :)
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