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9 апреля • обновлено в 19:49
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Стало известно, как партнеры Баканова "крышуют" контрабанду в Украине

1.8т
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Бывшие партнеры главы СБУ Ивана Баканова Александр Беляев и Андрей Наумов якобы причастны к схемам контрабанды через украинскую границу сигарет и подакцизных товаров.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Указывается, что сразу после назначения на должность Баканов привел в службу Беляева (теневой офис) с Наумовым (начальник внутренней безопасности СБУ).

Впоследствии Наумов якобы создал в рядах внутренней безопасности отдельное подразделение, которое занимается охраной контрабандных потоков.

Чтобы укрепить свои позиции, насколько известно, было принято решение снять с должностей двух заместителей председателя СБУ – Нескоромного и Карпенко, которые не согласились участвовать в криминальных сделках.

Для реализации задуманного троица, судя по всему, привлекла в свои ряды бывшего сотрудника ГУ "К" Игоря Байдукова, который имеет широкие связи в этой специфической среде; известного бизнесмена Ореста Фирманюка, которого называют чуть ли не крестным отцом украинской контрабанды; владельца Львовской табачной фабрики Григория Козловского и Василия Костюка, о котором в СМИ говорят как об известном "обнальщике".

Вероятно, схема заключается в организации беспрепятственной поставки сигарет белорусского и украинского происхождения через территорию РФ (граница на территории Харьковской области) с транзитом через границу Украины и Евросоюза (на территории Львовской, Волынской и Закарпатской областей).

Кроме того, Байдуков, как выходец из донецкой СБУ, по некоторым данным, уже восстановил связи с руководством донецкой табачной фабрики "Хамадей", и под контролем "ручного" управления Донецкого управления СБУ, расположенного в Мариуполе, запланировал проводить поставки сигарет на подконтрольную Украине территорию.

На сегодня уже уволены руководители контрабандных подразделений БКОП Харьковской и Закарпатской областей, которые, по данным нашего источника, не согласились участвовать в указанной деятельности, на очереди и другие. Говорят, что под удар попадут начальники Львовского, Одесского, Черновицкого подразделений БКОП.

Иван Баканов

Иван Баканов

Слово і Діло

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Темы
Коррупция в Украине Борьба с коррупцией в Украине контрабанда Контрабанда в Украине
Персона
Иван Баканов
Место
Украина
Теги
сигареты Служба безопасности Украины Государственная пограничная служба Украины контрабанда расследование
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Ишшо один "друг", как интересно, "третий" друг! Бухали и кололись вместе? Такого дерьма понапихивали во все "органы"!
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