Парни снимали на видео: в Запорожье школьницы устроили жесткое побоище

В Запорожье в парке "Дубовая Роща" девушки-подростки устроили жестокую драку.

Как пишет "Вголос", несовершеннолетние били друг друга кулаками и ногами, а также таскали за волосы.

За происходящем наблюдала толпа ребят, однако никто даже не пытался остановить дерущихся. Некоторые очевидцы, в частности, парни, снимали инцидент на камеры телефонов.

Драка школьниц Скрин видео

Почему подрались подростки, пока неизвестно. Не исключено, что эти лица могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве правоохранители "на горячем" задержали семь человек, в том числе и подростков, которые напали на туристку из Индии и похитили ее кошелек с документами, картами и деньгами.

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