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9 сентября • обновлено в 11:03
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Парни снимали на видео: в Запорожье школьницы устроили жесткое побоище

8.4т Читать материал на украинском

В Запорожье в парке "Дубовая Роща" девушки-подростки устроили жестокую драку.

Как пишет "Вголос", несовершеннолетние били друг друга кулаками и ногами, а также таскали за волосы.

За происходящем наблюдала толпа ребят, однако никто даже не пытался остановить дерущихся. Некоторые очевидцы, в частности, парни, снимали инцидент на камеры телефонов.

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Драка школьниц

Драка школьниц

Скрин видео

Почему подрались подростки, пока неизвестно. Не исключено, что эти лица могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве правоохранители "на горячем" задержали семь человек, в том числе и подростков, которые напали на туристку из Индии и похитили ее кошелек с документами, картами и деньгами.

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Место
Украина Запорожье
Теги
Драка видео избили подростка банда подростков
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А что если девочки то не люди?что мужикам только что ли драться хочется под шафе?)))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Та мелочи разве это драка???так потолкались )))))))
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