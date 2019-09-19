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19 сентября • обновлено в 06:35
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Отвода нет, "Л/ДНР" строят позиции: появились тревожные новости с Донбасса

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Террористы на Донбассе активно роют траншеи и обустраивают позиции на участке разведения сил возле Петровского.

"15 сентября на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения в жилом районе Петровского обнаружена новая траншея с северо-востока на юго-запад (не зафиксированная на изображениях от 2 сентября 2019 года) протяженностью около 240 м, ориентировочно в 400 м к востоку от восточного края участка разведения", – говорится в свежем отчете ОБСЕ.

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"24"

При этом ориентировочно в 900 м к северо-востоку от указанной траншеи обнаружена новая 70-метровая траншея, вырытая вдоль лесополосы, а ориентировочно в 1 км дальше на восток - еще две новые траншеи (протяженностью около 200 м и 660 м).

"Примерно в 900 м к северо-западу от указанных двух траншей по данным воздушного наблюдения выявлена недавно построенная позиция из двух траншей (обе протяженностью примерно 300 м)", – сообщили в миссии.

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Также наблюдатели нашли "почти построенное укрытие и около 20 человек в камуфляжной одежде, а также ориентировочно 12 грузовиков, одну землеройную машину и несколько кранов, которые рыли траншеи и выполняли полускрытые земляные работы возле дороги между Петровским и н. п. Стыла (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка)".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко отчитался о подготовительных мероприятиях по отводу войск вдоль всей линии разграничения.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Забавно смотреть за героической нацией)))))))))) Украинцы...а зачем вы столько идиотов положили ради 50 метров серой зоны??)и теперь так героически её покинули))))))))))))))))))))))))Обозреватель...ты забыл свои героические сообщения???))))))))))))))))
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CARGO 100
CARGO 100
ППЦ вам, селяне ...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Небесна сотня чекает рагулей
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