Отвод войск в Золотом: в штабе ООС опровергли слова Пристайко

В штабе Операции объединенных сил не подтвердили слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона 29 октября начинает отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

Об этом стало известно из официального комментария штаба ООС для ВВС News Украина. "Мы не подтверждаем информацию министра Пристайко", – ответил спикер штаба ООС на вопрос журналиста о том, действительно ли разведение уже началось.

Аналогичную информацию озвучил Укринформ и начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев. По его словам, никаких движений в направлении разведения сторон у Золотого пока не происходит.

"Я не могу комментировать министра иностранных дел, но у нас подтвержденной от нашего командования (командования ООС. – Ред.) никакой информации на утро не было. Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится", –отметил Агеев.

Разведение войск на Донбассе ТСН

Кроме того, на официальной странице штаба ООС в Facebook появилось сообщение об очередных нарушениях террористами режима тишины на Донбассе.

"НЗФ РФ, заявляя о готовности провести разведение сил и средств на участке разведения №2, 28 октября пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4). Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2, оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства", – отмечается в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

о достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.

Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера".

После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram