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Ответ на "Ополченочку": в "ЛНР" опубликовали "откровения бойца ВСУ"

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Террористы "ЛНР" обнародовали видео с фейковым "перебежчиком" из ВСУ Сергеем Магденко, в котором он пожаловался на реалии украинской армии.

Ролик появился на YouTube-канале "Народной милиции "ЛНР" (чтобы посмотреть, поскролльте страницу вниз).

Боевики утверждают, что Магденко был рядовым 54-й бригады, однако добровольно перешел на их сторону. В Вооруженных силах Украины опровергли эту информацию — военнослужащего с таким именем не существует.

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Ответ на "Ополченочку": в "ЛНР" опубликовали "откровения бойца ВСУ"

Скрин видео

На видео мужчина рассказал, что его по надуманным фактам якобы задержали украинские правоохранители, заставив подписать контракт с ВСУ взамен наказанию.

"Задержанные ставятся перед выбором — стать осужденным за не совершенное преступление или "добровольцем-контрактником", — сказано в подписи к ролику.

Также Магденко утверждает, что командиры бригад и батальонов отдают своих подчиненных в "эксплуатацию" на предприятия и фермерские хозяйства в качестве рабочей силы.

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Кроме того, мужчина "признался" в том, что в военнослужащих Украины есть иностранные инструктора, у которых "другая форма, нашивки, флаги". Как заявляется в фейковом видео, он видел флаги США, Канады и Дании.

"Для каких дебилов это ваяют?" "Этот спектакль снят в ответ на переход "героя ДНР" женщины-танкиста на сторону Украины", — пишут в комментариях.

Ответ на "Ополченочку": в "ЛНР" опубликовали "откровения бойца ВСУ"
Ответ на "Ополченочку": в "ЛНР" опубликовали "откровения бойца ВСУ"

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Место
Украина
Теги
фейкивидеоВооруженные силы УкраиныНовости ЛНРНовости Донбасса
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