УкрEngРус

"Отстоять репутацию": на Соломатину, обвинившую НАПК в махинациях, открыли дело

1.5тЧитать новость на украинском

Голосеевский районный суд Киева открыл производство по иску о защите деловой репутации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции против бывшего директора департамента финансового контроля НАПК Анны Соломатиной.

Об этом написано на сайте суда в разделе "Список дел, назначенных к рассмотрению".

Рассмотрение дела назначено на 12 апреля 2018 года на 16:00.

Отмечается, что дело касается юридической защиты деловой репутации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Новости
Разоблачение "кураторов" АП в НАПК: Соломатина выступила с громким обвинением

Напомним, ранее Соломатина выступила с заявлением о том, что члены НАПК якобы фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций так, как это угодно руководству структуры.

Кроме того, она обвинила лично главу НАПК Наталью Корчак в том, что она раздает указания сотрудникам агентства на отдельных депутатов и высокопоставленных чиновников, фамилии которых Соломатина отказалась называть. Позже ее уличили во лжи.

Как сообщал "Обозреватель", ранее у Соломатиной нашли дорогую квартиру в Киеве.

Персона
Анна Соломатина
Место
Украина
Объект
НАПК
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости