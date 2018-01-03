"Отстоять репутацию": на Соломатину, обвинившую НАПК в махинациях, открыли дело

Голосеевский районный суд Киева открыл производство по иску о защите деловой репутации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции против бывшего директора департамента финансового контроля НАПК Анны Соломатиной.

Об этом написано на сайте суда в разделе "Список дел, назначенных к рассмотрению".

Рассмотрение дела назначено на 12 апреля 2018 года на 16:00.

Отмечается, что дело касается юридической защиты деловой репутации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, ранее Соломатина выступила с заявлением о том, что члены НАПК якобы фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций так, как это угодно руководству структуры.

Кроме того, она обвинила лично главу НАПК Наталью Корчак в том, что она раздает указания сотрудникам агентства на отдельных депутатов и высокопоставленных чиновников, фамилии которых Соломатина отказалась называть. Позже ее уличили во лжи.

Как сообщал "Обозреватель", ранее у Соломатиной нашли дорогую квартиру в Киеве.