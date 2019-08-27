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Отрезала голову и расчленила: украинка жестоко расправилась с мужем-извергом

1.4т Читать материал на украинском

В Ривненской области в селе Обаров жена жестоко убила мужа, а после попыталась расчленить тело, чтобы спрятать труп.

Как сообщает Нацполиция области, преступление произошло 23 августа.

Предварительно установлено, что 49-летняя женщина задушила руками и веревкой спящего 47-летнего мужчину. После отрезала его голову и пыталась топором расчленить труп. При задержании подозреваемая рассказала, что убила мужа из-за постоянных издевательств над ней.

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Полиция задержала женщину и поместила в изолятор временного содержания. Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

24 августа суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

В полиции отметили, что арестованная находится на психиатрическом учете.

Убийство

Убийство

Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в России произошло зверское убийство на почве ревности. Мужчина в состоянии аффекта обезглавил родного брата и отрезал ему половой орган.

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Место
Украина Ривне
Теги
Национальная полиция Украины убийство
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филипп филипыч
филипп филипыч
это все путин виноват. не знаю почему но местные упоротые объяснят щас)
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