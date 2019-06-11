Отрезал голову на глазах у родителей: в Херсоне произошло страшное самоубийство

В Херсоне 30-летний мужчина покончил с собой на глазах у родителей.

Как передает местное издание "Херсонці", трагедия произошла вечером 10 июня в частном доме по улице Сретенской.

Мужчина полоснул себя по шее острым режущим диском электропилы, перерезав основные сосуды. Он скончался еще до прибытия скорой помощи.

Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента. Не исключается версия доведения до суицида.

Иллюстрация zachem.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре мужчина погиб страшной смертью. Во время размотки металлических рулонов его намотало на барабан аппарата, от 28-летнего погибшего осталась лишь голова.

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