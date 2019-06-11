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Отрезал голову на глазах у родителей: в Херсоне произошло страшное самоубийство

36.7тЧитать материал на украинском

В Херсоне 30-летний мужчина покончил с собой на глазах у родителей.

Как передает местное издание "Херсонці", трагедия произошла вечером 10 июня в частном доме по улице Сретенской.

Мужчина полоснул себя по шее острым режущим диском электропилы, перерезав основные сосуды. Он скончался еще до прибытия скорой помощи.

Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента. Не исключается версия доведения до суицида.

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Иллюстрация

Иллюстрация

zachem.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре мужчина погиб страшной смертью. Во время размотки металлических рулонов его намотало на барабан аппарата, от 28-летнего погибшего осталась лишь голова.

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Место
УкраинаХерсон
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Три комментария - и три убл.юдка расписались в своем скотстве! Так держать, подонки из расеи! Именно таким образом вы нам даете иммунитет против всего расеянского! И для многих украинцев ваши комменты являются холодным душем! Люди прекрасно видят, что из себя представляют расейские твари! Что такое рюцкий мир и кто такой расейский скот! Это одичалое стадо убийц, мародеров и такой мрази, что представить себе трудно! Так держать скоты паРРашные!
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Golan Sim
Golan Sim
ПЕЧАЛЬНО: Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Golan Sim, та ты шо! Паррашное -ты сортиром ошиблось! Тут тебе не расея. Тут водки нет, бутылочник расейский!
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1
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Худякова Люба
Худякова Люба
Моя благoдаpнoсть тому, ктo покaзал мне прекрacный cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/4v7mb2f Проcтo пройдя прoстoй опpoс получилa почти пoлугoдoвую заpплaту)) Пользуйтeсь, пoкa еcть возмoжнocть=)
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