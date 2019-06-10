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"Отпросился" у суда на кальян: в деле об убийстве "Сармата" разгорелся новый скандал

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Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения Михаилу Сигиде, которого подозревают в организации убийства ветерана АТО на Донбассе Виталия Олешко ("Сармата").

Об этом написал в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Причиной тому, по его словам, стало затягивание процесса.

Так, Аброськин рассказал, что Сигида вместе со своими защитниками "издевался" на судом, постоянно требуя переноса заседания.

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Михаил Сигида

Михаил Сигида

Facebook Антона Пшеничного

"Что он только не делал. В результате судебное заседание действительно откладывали по разным причинам, а также и ради ознакомления с материалами по просьбе защиты. И они "знакомились" под кальян", – написал Аброськин, опубликовав фото подозреваемого, который отдыхал вместе со своим адвокатом.

"Отпросился" у суда на кальян: в деле об убийстве "Сармата" разгорелся новый скандал

Facebook Антона Пшеничного

"Результат: подозреваемый на свободе, а мы? Мы не опускаем руки, будем бороться дальше", – отметил Аброськин.

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Место
Украина
Тег
убийство Сармата
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