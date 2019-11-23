Главная Новости
23 ноября • обновлено в 23:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Отправился к Кобзону: в сети показали фото мертвого террориста на Донбассе

807
Читать материал на украинском

В сети показали фото еще одного ликвидированного на Донбассе террориста, воевавшего на стороне фейковой "ДНР".

Как сообщил в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), погибшим оказался рядовой стрелок Герасимов Николай Иванович. Его ликвидировали 13 ноября.

"13.11.19 Герасимов Николай сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал Штирлиц.

Новости
Нашли мертвым: появились фото ликвидированного на Донбассе стрелка "ДНР"

Герасимов Николай Иванович

Герасимов Николай Иванович

Telegram Анатолия Штефана

Герасимов Николай Иванович 1968 года рождения – уроженец Шахтерска Донецкой обл. Уже біл ранен 26.01.2015 в ходе боя в районе н.п. Никишино. Получил множественные ранения, в результате чего ему была ампутирована правая нога до колена.

На Донбассе ликвидирован Герасимов Николай

На Донбассе ликвидирован Герасимов Николай

Telegram Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидирован Герасимов Николай

На Донбассе ликвидирован Герасимов Николай

Telegram Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидирован Герасимов Николай

На Донбассе ликвидирован Герасимов Николай

Telegram Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, также 16 ноября на Донбассе был ликвидирован террорист группировки "ДНР" Сергей Николаенко.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Марина Погорилко
Персона
Анатолий Штефан
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги