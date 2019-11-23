Отправился к Кобзону: в сети показали фото мертвого террориста на Донбассе

В сети показали фото еще одного ликвидированного на Донбассе террориста, воевавшего на стороне фейковой "ДНР".

Как сообщил в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), погибшим оказался рядовой стрелок Герасимов Николай Иванович. Его ликвидировали 13 ноября.

"13.11.19 Герасимов Николай сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал Штирлиц.

Герасимов Николай Иванович Telegram Анатолия Штефана

Герасимов Николай Иванович 1968 года рождения – уроженец Шахтерска Донецкой обл. Уже біл ранен 26.01.2015 в ходе боя в районе н.п. Никишино. Получил множественные ранения, в результате чего ему была ампутирована правая нога до колена.

На Донбассе ликвидирован Герасимов Николай Telegram Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидирован Герасимов Николай Telegram Анатолия Штефана

На Донбассе ликвидирован Герасимов Николай Telegram Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, также 16 ноября на Донбассе был ликвидирован террорист группировки "ДНР" Сергей Николаенко.

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